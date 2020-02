A321 von Turkish Airlines verlor Räder des Fahrwerks

Als Flug TK 1598 setzte der aus Frankfurt kommende A321 der Turkish Airlines heute in Istanbul zur Landung an. An Bord befanden sich 146 Passagiere und sieben Besatzungsmitglieder. Laut einem Bericht des "Aviation Herald" lösten sich beim Aufsetzen des Jets beide Räder von dessen Bugfahrwerk. Verletzt wurde niemand, die Schäden am Flugzeug mit der Registrierung TC-JSH werden nun untersucht.

Die türkische Luftfahrt kämpft seit geraumer Zeit mit Sicherheitsproblemen, wie Austrian Wings bereits 2017 ausführlich in einer Punktlandung berichtete. Erst kürzlich verunfallten beispielsweise auch zwei Turkish Airlines Maschinen, eine in Odessa, die andere in Nigeria. Zudem ereigneten sich innerhalb einer Woche zwei Tailstrikes bei Boeing 737 von Turkish Airlines - wir berichteten.

Das teilstaatliche Star Alliance Mitglied Turkish Airlines belegt im JACDEC-Ranking mittlerweile nur noch den 92. von 100 Plätzen.

(red)