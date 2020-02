Turkish Airlines: Zwei Tailstrikes innerhalb einer Woche

Wegen zahlreicher Un- und Zwischenfälle belegt das türkische Star Alliance Mitglied Turkish Airlines lediglich Platz 92 (von 100) im JACDEC-Flugsicherheitsranking. Innerhalb einer Woche ereigneten sich nun zwei weitere Unfälle, bei denen jedoch glücklicherweise keine Personen zu Schaden kamen.

Wie Austrian Wings aus türkischen Luftfahrtkreisen erfuhr, kam es am 31. Jänner auf dem Flug von Istanbul nach Karthoum beim Start zu einem Tailstrike. Und am 4. Februar ereignete sich in weiterer Tailstrike auf dem Flug von Istanbul nach Iğdır. In beiden Fällen mussten die betroffenen Flugzeuge - Boeing 737-800 - rücklanden.

Wie hoch eine mögliche Dunkelziffer derartiger Zwischenfälle ist, ist völlig unklar. Denn entgegen der Empfehlung der Luftfahrtbehörde ICAO veröffentlicht die Türkei keine Berichte zu Un- und Zwischenfällen. Es ist daher nicht auszuschließen, dass vor allem Zwischenfälle, die sich innerhalb der Türkei ereignen außerhalb des Landes gar nicht bekannt werden.

In Sachen Flugsicherheit gilt die gesamte Türkei vielen Experten seit Jahren als Problemfall. Erst gestern verunglückte in Istanbul eine Boeing 737-800 der Pegasus Airlines - ein Mensch starb, 179 wurden zum Teil schwer verletzt. Erste Hinweise deuten auf Pilotenfehler hin.

