Austrian Airlines wechselt von Berlin Tegel nach Berlin Brandenburg (BER)

Am 7. November 2020 hebt der Austrian Airlines Flug OS236 planmäßig um 19.25 Uhr das letzte Mal vom Flughafen Berlin Tegel (TXL) ab. Sämtliche Flüge, die Deutschlands Hauptstadt mit Wien verbinden, starten und landen ab dann am neuen Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Die erste Landung findet bereits am selben Abend statt – die OS239 landet um 22.30 Uhr in BER. In der Vorwoche, ab 31. Oktober, zieht der Flugbetrieb vom Flughafen Tegel zum neuen Hauptstadtflughafen um. Austrian Airlines wird, wie auch die Lufthansa Group Airlines Lufthansa, SWISS und Brussels, in Terminal 1 zu finden sein.

Das Buchungssystem des österreichischen Homecarriers wurde per 4. März umgestellt. Passagiere, die einen Berlin-Flug ab 8. November 2020 (bzw. für die OS239 am Vorabend) buchen, bekommen dann nicht mehr Berlin Tegel als Zieldestination angezeigt sondern den neuen Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg. Fluggäste, die bereits einen entsprechenden Flug gebucht haben, werden informiert und umgebucht. Die Anzahl der Flugverbindungen sowie die An- und Abflugzeiten bleiben nach aktueller Planung unverändert. Austrian Airlines fliegt Berlin in der Hochsaison bis zu 54 Mal pro Woche an.

„Die Verbindung zwischen Wien und Berlin zählt zu unseren wichtigsten Stammstrecken. Der Wechsel auf den Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg bedeutet für unsere Passagiere eine deutliche Verbesserung, denn ab November starten und landen sie an einem modernen Flughafen mit effizienter Infrastruktur. Nach den Anlaufschwierigkeiten der letzten Jahre wünschen wir dem Team des BER alles Gute für die finale Phase und freuen uns auf die anstehende Eröffnung“, so Austrian Airlines CCO Andreas Otto.

Übersicht Wechsel TXL nach BER:

Letzter Anflug TXL: OS235/07NOV VIE1725-TXL1840

Letzter Abflug TXL: OS236/07NOV TXL1925-VIE2045

Erster Anflug BER: OS239/07NOV VIE2115-2230BER

Erster Abflug BER: OS240/08NOV BER0735-0855VIE

