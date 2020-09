Rundflug zum Abschied von Berlin Tegel

Der Flughafen Berlin Tegel stellt am 07.11.2020 um 23:59Uhr nach 60 Betriebsjahren den Flugbetrieb zu Gunsten des BER ein. In den zurückliegenden Jahrzehnten wurde an diesem Ort Luftfahrtgeschichte geschrieben. Namhafte Airlines wie die legendäre Pan AM, TWA und Lufthansa waren hier ebenso Gast, wie Aeroflot, Delta oder British Airways.

Über viele Jahre hinweg war TXL, so der offizielle 3-Letter Code des Flughafens auch die Homebase von Air Berlin. Air Berlin verband bis zu ihrem Ende im Oktober 2017 die Weltstadt mit Herz mit unzähligen Destinationen, und lies damit den Airport zum viertgrößten Flughafen Deutschlands (hinter Frankfurt, München, Düsseldorf) anwachsen.

Die angebotenen Rundflüge werden in Kooperation von Sundair und aeroTELEGRAPH im letzten A320, der noch die Air Berlin Basisbemalung trägt, durchgeführt.

