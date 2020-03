Aviation Academy Austria stellt Betrieb vorübergehend ein

2008 gegründet, entwickelte sich die Aviation Academy Austria mit Sitz in Neusiedl am See (Burgenland) seither zur größten privaten Piloten-Ausbildungsstätte in Österreich. Noch vor zwei Jahren wurde das zehnjährige Bestehen unter großer Beteiligung von burgenländischer Polit-Prominenz gefeiert.

Doch die Corona-Krise hat auch das traditionsreiche Ausbildungsunternehmen hart getroffen. Wie Gründer und Geschäftsführer Thomas Herrele gegenüber unserer Redaktion mitteilte, sei der Ausbildungsbetrieb vorübergehend eingestellt worden. Denn - unabhängig vom Schutz der Belegschaft und Kunden - sei es für ausländische Piloten aufgrund der zahlreichen eingestellten Flugverbindungen immer schwieriger geworden, überhaupt zum (Simulator-) Training nach Österreich zu gelangen.

Frontalansicht der Simulatorhalle

Die praktische Schulung - sie wird auf dem Flugplatz Wiener Neustadt abgehalten - ist zudem ebenfalls nicht mehr möglich, weil der Flugplatz de facto gesperrt ist.

Dennoch ist das Team der "Triple A" zuversichtlich, nach der Krise wieder mit altem Elan durchstarten zu können.

(red)