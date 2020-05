Eurowings-"Rundflug" statt Landung auf Sardinien

Vermasselte Premiere für den Eurowings-Betrieb nach dem Covid-19-Grounding: Eine Landung am Zielflughafen war nicht möglich, da dieser immer noch gesperrt ist.

Der Airbus A320 von Eurowings war am Samstag von Düsseldorf in Richtung Sardinien abgehoben. Dort angekommen sind die Fluggäste jedoch nie, denn der Flughafen war für internationale Ankünfte noch immer gesperrt. Die Maschine musste also umkehren und wieder zurückfliegen.

Ein vermeidbarer Irrtum, wie schließlich auch ein Sprecher der Muttergesellschaft Lufthansa einräumte, denn die Airport-Sperre war in den "NOTAM"-Mitteilungen ("Notice To Airmen"), welche vor jedem Start zu berücksichtigen sind, klar ausgewiesen. Es hätte, so der Konzernsprecher, ein "Missverständnis" bei der NOTAM-Interpretation gegeben. Man habe die Fluggäste umgebucht.

Der dazu logistisch nötige Aufwand dürfte sich gleichermaßen überschaubar gestaltet haben wie die Notwendigkeit einer "Abstandsregelung" im Flugzeug selbst, denn an Bord hatten sich lediglich zwei Passagiere befunden.

(red Aig)