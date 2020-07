Michael Erfert wird neuer Vertriebschef von Eurowings

Michael Erfert, derzeit ‚Head of Global Sales Steering, Products & Processes Hub Airlines' Lufthansa Group, wechselt zum 15. August 2020 als Vertriebschef zu Eurowings. Neben seiner Funktion als Head of Sales, Distribution & Digital Eurowings wird er gleichzeitig Geschäftsführer der Eurowings Digitaltochter. Damit verantwortet Michael Erfert künftig sämtliche Vertriebsaktivitäten von Eurowings und ist für die Umsetzung und Weiterentwicklung der Eurowings Digitalstrategie verantwortlich. Er folgt Oliver Schmitt nach, der im März als Chief Commercial Officer in die Geschäftsführung von Eurowings eingetreten ist.



Der Diplom-Kaufmann Michael Erfert begann seine Karriere 1995 in der Lufthansa Group, seitdem hatte er dort mehrere leitende Positionen inne. Als Director Online Sales & Multimedia sowie später als Managing Director Lufthansa eCommerce GmbH verantwortete er zwischen 1998 und 2001 den Launch und die Entwicklung der Plattform lufthansa.com. Im Anschluss zeichnete Michael Erfert als Director Customer Relationship Management für sämtliche Kundenprozesse und Schnittstellen entlang der Reisekette verantwortlich. Dazu zählte auch die Weitentwicklung von lufthansa.com inklusive Lufthansa Mobile Services. Als Director Alliances & Cooperations trug Michael Erfert von 2005 bis 2011 die Verantwortung für die Steuerung und Entwicklung des Allianz- und Kooperationsportfolios von Lufthansa. Von 2011 bis 2015 lenkte der gebürtige Kölner als Director Regional Sales Steering & Business Development das Passagiergeschäft für Lufthansa and die Lufthansa Group Airlines SWISS, Austrian Airlines und Brussels Airlines in Nord- und Südamerika.



Seit 2016 verantwortet Michael Erfert als Head of Global Sales Steering, Products & Processes Hub Airlines und Process Owner die Vertriebsprozesse für die Hub Airlines Lufthansa, Austrian Airlines und SWISS.



Michael Erfert ist verheiratet und Vater von zwei Kindern.

(red / EW)