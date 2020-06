„Eurowings Flight Guide“ informiert über Einreisebestimmungen und Schutzmaßnahmen

Neuer Digitalservice für Kunden in Corona-Zeiten: „Eurowings Flight Guide“ bietet für alle Reiseziele umfassenden Überblick über Einreisebestimmungen.

Eine Viertelmillion Aufrufe bereits in den ersten Tagen: Der neue digitale Reiseassistent „ Eurowings Flight Guide “ stößt vom Start weg auf großes Interesse – nicht nur bei Fluggästen, sondern auch bei Menschen, die im Zuge der Corona-Krise noch überlegen, ob und wann sie das nächste Mal fliegen.



Die Unsicherheit ist kurz vor dem Start der Sommersaison in der gesamten Touristik noch überall spürbar. Nach Aufhebung der Reisewarnung für 27 europäische Länder ändert sich die Lage in zahlreichen Feriendestinationen oft kurzfristig. Ob Einreisebestimmungen, Flugangebote oder Gesundheitsschutz-Regeln: Fluggäste suchen nach Klarheit, insbesondere bei der Frage: Wohin kann ich bereits fliegen – und wohin nicht?

Abgestellte Eurowings-Maschinen auf dem Flughafen Wien

Eurowings hat dafür einen digitalen Reiseassistenten entwickelt, der diese Frage klar beantwortet. Kunden geben auf eurowings.com lediglich ihr gewünschtes Ziel ein und erhalten sofort umfassende Informationen über aktuelle Einreisebestimmungen und Schutzmaßnahmen vor Ort: Was gilt für Hotels, Ferienhäuser und Gastronomie im Land? Wo ist das Tragen einer Maske notwendig, und was müssen Gäste bei Aktivitäten im Land berücksichtigen? Der „Eurowings Flight Guide“ hält diese Informationen für jedes einzelne der mehr als 100 Eurowings Flugziele bereit.



Eurowings CEO Jens Bischof: „Wir spüren die Verunsicherung der Kunden und reagieren darauf mit einer smarten, digitalen Lösung.“ Dabei bietet der neue Online-Service nicht nur einen Überblick über länderspezifische Einreisebestimmungen, sondern darüber hinaus Informationen zu Unternehmungen, die an der jeweiligen Zieldestination möglich sind. Damit bündelt die Lufthansa-Tochter mit dem „Eurowings Flight Guide“ alle relevanten Informationen online auf eurowings.com.

(red / EW)