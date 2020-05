ITH flog Patient für Herz-OP nach Innsbruck

Am 11. Mai 2020 führte der in Wiener Neustadt stationierte Intensivtransporthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung einen lebensrettenden Intensivtransport eines Patienten an der Herzlungenmaschine durch.

Der Patient wurde von der Intensivstation des Krankenhaus Wels mit Herzlungenmaschine abgeholt und unter hoch komplexer intensivmedizinischer Betreuung an die Universitätsklinik nach Innsbruck zur Kunstherzoperation ausgeflogen. Zusätzlich wurde ein Kardiotechniker mit an Bord genommen, teilte der ÖAMTC mit.

"Solche profunden Intensivtransporte erfordern von der multiprofessionellen Crew des Intensivtransporthubschraubers jahrelange Erfahrung sowie die Erfüllung von Doppelfunktionen. Einerseits ist der Flugrettungsarzt gleichzeitig ein Intensivmediziner und anderseits der Flugretter eine Intensivfachpflegeperson", betonte ein Sprecher der größten heimischen Flugrettungsorganisation.