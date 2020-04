ÖAMTC-Flugrettung: Modernisierung der Flotte im vollen Gange

Dieser Tage wurde das vierte Upgrade eines Notarzthubschraubers H135 von der Version T2+ auf die Version T3 durch die Techniker der HeliAir erfolgreich abgeschlossen. "Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns stets weiterentwickeln, um unseren Patienten in allen Bereichen höchste Qualität und Sicherheit bieten zu können", hält Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung fest. "Daher ist es für uns naheliegend, nicht nur in neue Hubschrauber zu investieren, sondern auch bereits vorhandene auf den neuesten Stand der Technik zu bringen."

Die Modernisierungsarbeiten sind umfassend. So werden unter anderem die Hauptrotorblätter, das Hauptgetriebe, das Höhenleitwerk sowie einige Cockpitinstrumente ausgetauscht. "Vier Techniker arbeiten rund acht Wochen an einem Helikopter", berichtet Martin Weger, Maintenance Director der HeliAir. Da die Techniker der HeliAir sowohl für die Hubschrauber der Serie 135 als auch für die Safran-Turbinen lizenziert sind, waren keine zusätzlichen Schulungen für die Nachrüstungsarbeiten erforderlich. "Wir verfügen über 190.000 Flugstunden Erfahrung, unsere Techniker kennen den Hubschrauber also bis ins allerkleinste Detail"; sagt Weger. Darüber hinaus wird die Zeit des Umbaus genutzt, um diverse periodische Kontrollen, Servicearbeiten sowie elektronische Updates durchzuführen. In Summe investiert die ÖAMTC-Flugrettung rund 650.000 Euro in die Modernisierung jedes einzelnen Helikopters.

"Dieses Upgrade wird noch an weiteren Hubschraubern durchgeführt werden. Damit ist gewährleistet, dass die ÖAMTC-Flugrettung auch in den kommenden Jahren über eine Flotte verfügt, die dem neuesten Stand der Technik entspricht und erfolgreiche Rettungseinsätze garantiert", erklärt Kraxner.

(red / ÖAMTC)