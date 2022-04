Christophorus 33 - der Allrounder unter den Notarzthubschraubern

„Die vergangenen knapp zwei Jahre haben gezeigt, dass die Neuausrichtung wesentlich zur Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region beiträgt", stellt Reinhard Kraxner, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung und selbst ausgebildeter Einsatzpilot fest. Tag für Tag sorgt die C33-Crew für schnelle, schonende und lückenlos überwachte Interhospitaltransporte, entlastet gleichzeitig aber auch bis 21 Uhr nachts die notfallmedizinische Versorgung aus der Luft im Osten Österreichs. „1.632 Einsätze, 198 davon primär sowie 238 bei Dunkelheit, zeigen deutlich, dass der Dualbetrieb sinnvoll ist“, so Kraxner weiter.

Seit 1. Juli 2019 ist die Crew – bestehend aus Fachärzten für Intensivmedizin, die über langjährige notfallmedizinische Erfahrung verfügen, sowie diplomierten Intensivpflegern – permanent zwischen 8 und 21 Uhr am Stützpunkt einsatzbereit, was die Vorlaufzeit für Überstellungsflüge minimiert. „Krankenhäuser der gesamten Ostregion können so rascher auf einen mit modernster medizinischer Technik ausgerüsteten Hubschrauber zugreifen und notwendige Verlegungen sinnvoll planen“, erläutert Kraxner. Ein weiterer wesentlicher einsatztaktischer Vorteil ist die Tatsache, dass der Helikopter zu Spitzenzeiten als wertvolle Ergänzung zu Christophorus 3, Christophorus 9 und Christophorus 16 auch für Notfalleinsätze zur Verfügung steht. „Durch die permanente Einsatzbereitschaft kann die C33-Crew vor allem während der Wintermonate bei lebensbedrohlichen Erkrankungen oder schweren Unfällen auch bei Dunkelheit noch helfen", so Königsberger-Ludwig.

Wie breit gefächert das Einsatzspektrum von C33 ist und wie vielfältig die Anforderungen an die Crew sind, zeigt der 3. März 2022: Galt es am Vormittag noch, einen intensivmedizinischen Patienten mit ECMO (Herz-Lungen-Maschine) sowie komplexer Kreislaufunterstützung und Beatmung von Graz ins AKH nach Wien zu fliegen, so wurde am Abend ein in Bergnot geratener Wanderer bei Minusgraden in alpinem Gelände mit Schneeschuhen an den Füßen versorgt.

(red / Noel.gv.at)