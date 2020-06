Flugsportzentrum Spitzerberg startet mit neuem Konzept durch

Seit mehr als 90 Jahren wird am traditionsreichen Airfield nahe Hainburg Flugsport betrieben. Dabei hat das Flugsporzentrum Spitzerberg eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst als Bundessportschule geführt, ging es dann in die Verantwortung des Österreichischen Aeroclub über. Vor mittlerweile vier Jahren übernahm Red Bull dann den Betrieb des Flugplatzes und investierte in dieser Zeit einen mehrstelligen Millionenbetrag in die Modernisierung der Infrastruktur.

So wurden die historischen Gebäude komplett entkernt und nach modernsten Standards neu gestaltet. Damit will das Flugsportzentrum Spitzerberg jetzt unter dem Motto "Fliegen, Wohnen, Essen" neu durchstarten.

Das Areal aus der Luft gesehen - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

"Wir bieten 32 funktionale und hochwertig eingerichtete Zimmer sowie neun großzügige Appartements in unvergleichlicher Lage an", erläutert Vereinsobmann Rudolf Wenighofer, seit Jahrzehnten eines der Urgesteine am Spitz, wie der Platz von Fliegern und seinen Fans auch liebevoll genannt wird. Außerdem sieht man sich gleichermaßen für Seminare und Tagungen bestens gerüstet. Wenighofer: "Wir verfügen am Platz über einen bestens ausgestatteten Seminarraum mit bis zu 50 Plätzen." Eine Sauna und Tennisplätze stehen laut Homepage ebenfalls zur Verfügung.

Sämtliche Gebäude inklusive Tower erhielten im Rahmen der Renovierung auch einen neuen Anstrich; das Angebot an Segel- und Motorflug ist mannigfaltig - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Schon bis weit über die Grenzen des Flugplatzes hinaus einen ausgezeichneten Namen gemacht hat sich zudem das liebevoll von Kati und Gabriel geführte Flugplatzrestaurant Icarus.

Weiterhin angeboten werden am Spitzerberg natürlich auch die traditionellen österreichweit einzigartigen dreiwöchigen Intensivkurse zur Erlangung des Segelfliegerscheins. Der nächste Lehrgang startet am 6. Juli. Informationen unter obmann(at)spitzerberg.at.

(red HP)