Fast 150 Flugbewegungen am Spitzerberg

Unter Einhaltung strenger Corona-Maßnahmen wurde am Samstag auf dem Spitzerberg intensiv geflogen.

Mir seiner fast 100-jährigen Geschichte zählt das Airfield Spitzerberg zu den traditionsreichsten Flugplätzen Österreichs. Doch die Corona-Pandemie bremst auch die Allgemeine Luftfahrt massiv aus. Während des jüngsten Lockdowns ruhte der Betrieb de facto auch am Spitzerberg. Erst seit wenigen Tagen darf wieder geflogen werden - unter Einhaltung strenger Corona-Schutzmaßnahmen.

Diszipliniert strömten am Samstag vor dem Muttertag zahlreiche Flieger zum Flugfeld, um das schöne Wetter für Ausflüge in luftige Höhen zu nutzen. "Wir hatten 147 Flugbewegungen am Samstag. Der Spitzerberg lebt", freut sich der Leiter des Flugsportzentrums, Rudolf Wenighofer.

(red)