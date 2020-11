Corona-Lockdown: Spitzerberg schließt vorübergehend seine Pforten

Der gesamte Betrieb am Flugfeld Spitzerberg ruht ab sofort. Wie der Vorstand in einer Aussendung an alle Piloten bekannt gab, sei das Betreten des Flugplatzes bis auf Weiteres verboten - und zwar auf Basis der gesetzlichen Grundlage des neuerlichen Corona-Lockdowns.

Ein solcher war erforderlich geworden, nachdem die Zahl der Neuinfektionen derart hoch ist, dass das Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch steht. Bereits vor einem Monat hatte einer unserer Autoren in einer Punktlandung (Kommentar) auf diese Problematik hingewiesen.

(red)