Fotostrecke: Der Flughafen Wien von oben

Noch niemals in der Geschichte des Wiener Flughafens diente der Airport monatelang als Abstellplatz für ungenutzte Passagierflugzeuge. Doch die weltweite Corona-Pandemie hat zu eben dieser einzigartigen Situation geführt. Austrian Wings hat den "Flugzeugparkplatz Schwechat" vergangene Woche in einer Fotomission "Air to Ground" abgelichtet.