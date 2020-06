Wizz Air auf Wachstumskurs

Für den 31. Oktober ist der Erstflug von Bakau/Bacău ins bayerische Memmingen geplant. Der dort ansässige Allgäu Airport wird dann zweimal pro Woche eine Nonstop-Verbindung in die rund 145.000 Einwohner zählende Stadt im Nordosten Rumäniens bekommen. Tickets sind bereits buchbar. Vor Ort stationiert Wizz Air zwei Airbus A320 und bedient damit zwölf neue Strecken in sechs Länder. Bacău ist die siebte Basis von Wizz Air in Rumänien. „Wir sind längst die größte Airline im Lande“, erklärte bei einer Pressekonferenz in Bakau/Bacău Wizz Air CEO József Váradi. „Wir bleiben damit unserem Prinzip treu, den Flugverkehr nicht nur in Hauptstädten, sondern auch an regionalen Flughäfen zu liberalisieren.“

Für Wizz Air hat nun ein neues Zeitalter des sicheren Reisens begonnen. So wurden bereits zahlreiche Hygiene-Maßnahmen umgesetzt. Für Passagiere und die Kabinencrew besteht Maskenpflicht. Die Flugbegleiter tragen Handschuhe, an die Passagiere werden Desinfektionstücher verteilt. Die Flugzeuge werden über Nacht desinfiziert. Bordmagazine wurden entfernt, beim Kauf an Bord werden die Passagiere um bargeldlose Bezahlung gebeten.

Wizz Air fliegt in Deutschland ab Köln, Dortmund, Frankfurt Hahn, Hamburg, Memmingen, Nürnberg, Friedrichshafen, Karlsruhe/Baden-Baden, Berlin, Hannover, Frankfurt, Bremen und Leipzig.

(red / Wizz Air)