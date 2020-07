Wizz Air startet "Cabin Crew to Captain" Programm

Wizz Air hat das "Cabin Crew to Captain"-Programm eingeführt, welches das Kabinenpersonal von Wizz Air, so schreibt das Unternehmen in einer Aussendung, "inspiriert und ihnen hilft, ihre Träume durch umfassende finanzielle Unterstützung, Reise- und Unterkunftsmöglichkeiten sowie einen maßgeschneiderten Arbeits- und Studienplan zu verwirklichen". Durch den Abbau von Barrieren will Wizz Air nach eigenen Angaben ehrgeizige Besatzungsmitglieder auf ihrem Weg zum Flugdeck unterstützen und, Zitat, "Pionierarbeit für die Gleichberechtigung in der Luftfahrt leisten".

Das 40-monatige Programm bietet bestehenden Besatzungsmitgliedern, die in Ungarn, Rumänien, Polen und Bulgarien stationiert sind und wenig oder keine Flugerfahrung haben, die Möglichkeit, eine Berufspilotenlizenz zu erwerben und ihre Pilotenkarriere zu starten, während sie gleichzeitig ein integraler Bestandteil des WIZZ-Teams bleiben. Um einen, so Wizz Air, "komfortablen Lebensstandard" während des Studiums zu gewährleisten, werden die Kadetten die Möglichkeit haben, monatlich zwischen Arbeit und Studium zu wechseln. Diejenigen, die ihre Flugausbildung abschließen, haben die Perspektive, eine "glänzende Karriere bei Europas am schnellsten wachsender Fluggesellschaft" aufzubauen und gleichzeitig eine hochqualitative Ausbildung gemäß den WIZZ-Standards zu erhalten.

Video: Erst Ende 2018 eröffnete Wizz Air ein hochmodernes Trainingszentrum in Budapest

Das Programm umfasst eine 22-monatige ab-initio-Bodenausbildung und eine 18-monatige Flugausbildung an der Trener-Flugschule in Nyíregyháza Ungarn. Nach erfolgreichem Abschluss des Programms "Cabin Crew to Captain" und Erfüllung der allgemeinen Anforderungen können die Kadetten zu WIZZ-Pilotenanwärtern werden und an weiteren Ausbildungen teilnehmen (Fortgeschrittenen- und Wizz Air-Ausbildungen). Pilotenpraktikanten steigen auf zu Ersten Offizieren, nachdem sie den abschließenden Flugcheck erfolgreich bestanden haben.

Dieses Programm wurde ins Leben gerufen, um Talente und Vielfalt innerhalb der Organisation zu fördern und den Anspruch von Wizz Air, bis 2030 einen Frauenanteil von 25 Prozent im Flug Deck zu erreichen, zu unterstützen. In den nächsten Monaten will Wizz Air die Pilotenlaufbahn für noch mehr Kabinenpersonal zugänglich machen, indem das Programm auf weitere Basisländer innerhalb des Netzwerks ausgedehnt wird.

Um das Programm “Cabin Crew to Captain” zusammenzufassen, hat Wizz Air ein Video veröffentlicht, das hier angesehen werden kann.

Captain Darwin Triggs, Leiter des Flugbetriebs und Chefpilot bei Wizz Air, sagt: "Wir freuen uns, das branchenweit führende “Cabin Crew to Captain”-Programm zu starten, das den WIZZ-Flugbegleitern gewidmet ist, deren Traum es ist, Piloten zu werden. Es ist eine großartige Gelegenheit für sie, ihre Karriere voranzutreiben und innerhalb des Unternehmens zu wachsen, da die Fluggesellschaft ihre Flotte und ihr Streckennetz immer weiter ausbaut. Wir glauben, dass dieses Programm auch die Gleichberechtigung in der Luftfahrt und ihr nachhaltiges Wachstum unterstützen wird".

(red / W6)