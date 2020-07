Wizz Air erweitert das Streckennetz in Wien

Die heutige Ankündigung passiert im Zuge einer neuen Ära des Reisens mit besonderen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen bei Wizz Air. Die Fluggesellschaft kündigte kürzlich eine Reihe von verbesserten Schutzmaßnahmen an, um die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Kunden und Crew weiterhin sicherzustellen. Als Teil dieser neuen Maßnahmen sind sowohl die Besatzung als auch die Passagiere dazu aufgerufen, während des gesamten Fluges Gesichtsmasken zu tragen, das Kabinenpersonal trägt zudem Handschuhe. Die Flugzeuge von Wizz Air werden regelmäßig mit einem branchenweit führenden Nebelverfahren mit einer antiviralen Lösung gereinigt. Nach dem strengen täglichen Reinigungsplan von Wizz Air werden alle Flugzeuge der Fluggesellschaft zudem über Nacht mit derselben antiviralen Lösung desinfiziert. Beim Betreten des Flugzeugs werden jedem Passagier Desinfektionstücher ausgehändigt, die Bordmagazine wurden aus dem Flugzeug entfernt und alle Einkäufe an Bord werden ausschließlich durch kontaktlose Bezahlung getätigt. Die Passagiere werden gebeten, die von den örtlichen Gesundheitsbehörden eingeführten Maßnahmen des Abstandhaltens zu befolgen und sie werden ermutigt, alle Einkäufe vor dem Flug online zu tätigen (z.B. aufgegebenes Gepäck, WIZZ-Priority, Fast Track Security-Kontrolle), um den physischen Kontakt am Flughafen zu minimieren.

Wizz Air empfiehlt Fluggästen, WIZZ Flex als zusätzlichen Schutz in ihre Buchung aufzunehmen. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu 3 Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100% des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen Wizz-Account zurückerstattet. Die Bereitstellung des zusätzlichen Schutzes für Passagierbuchungen bietet Reisenden beruhigende Sicherheit.

WIZZ AIR’S NEUE ROUTE VON WIEN



Neue Route Frequenz Start Datum Tarif ab** Palma de Mallorca (PMI) Täglich 6. August 2020 EUR 24,99



Andras Rado, Corporate Communications Manager bei Wizz Air: „Es ist mir eine große Freude, die Aufnahme der neuen Strecke von Wien nach Palma de Mallorca bekannt zu geben. Die heutige Ankündigung unterstreicht unser langfristiges Engagement in Wien und für den österreichischen Aviation-Markt.“

(red / W6)