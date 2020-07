Wizz Air erweitert abermals Streckennetz in Wien

Wizz Air gab die Aufnahme einer neuen Route von Wien nach Mykonos, Griechenland, ab 11. August 2020 bekannt. Tickets für die neuen Strecken können ab 30. Juni 2020 gebucht werden. Die Route von Wien nach Mykonos wird zwei Mal wöchentlich mit einem Airbus A320 bedient.

Andras Rado, Corporate Communications Manager bei Wizz Air: „Es ist mir eine große Freude, die Aufnahme der neuen Strecke von Wien nach Mykonos bekannt zu geben. Die Ankündigung unterstreicht unser langfristiges Engagement in Wien und für den österreichischen Aviation-Markt."

Mediziner wegen Disziplinlosigkeit der Massen besorgt

Angesichts wieder deutlich steigender Corona-Infektionszahlen warnen Mediziner vor zu viel Sorglosigkeit, vor allem im Urlaub. So musste kürzlich eine ganze Schule in Niederösterreich gesperrt werden. Weiterhin gelte: Abstand halten, idealerweise einen Mund-Nasenschutz tragen, regelmäßig Händewaschen oder die Hände desinfizieren, um das Risiko einer Ansteckung zu minimieren.

"Das Virus ist nicht auf Urlaub, es ist weiterhin unter uns und es ist hochgefährlich.“

Gesundheitsminister Rudolf Anschober

Bislang starben weltweit mehr 500.000 Menschen an den Folgen des Virus. Auch in Österreich klettert die Zahl der Neuinfektionen derzeit wieder stark in die Höhe, was mit einer zunehmenden Disziplinlosigkeit der Bevölkerung zusammenhängen dürfte. Allein mit Stand 29. Juni gab es 69 neue Infektionen bei gerade einmal 19 neu genesenen Patienten.

(red / W6)