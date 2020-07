Air Explore steigt ins Linienfluggeschäft ein

Nachdem die Vermietung von Flugzeugen aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten zum Erliegen gekommen ist, bemühen sich AXE Geschäftsführer Martin Stulajter und sein Team um neue Geschäftsfelder. Erstmals in der 10-jährigen Firmengeschichte des Unternehmens werden deshalb Linienflüge ab Pressburg/Bratislava angeboten.

Ab dem kommenden Sonntag (19.Juli) startet eine Boeing 737-800 von Air Explore zweimal wöchentlich (Mi./So) von der slowakischen Hauptstadt aus ins kroatische Split.

One Way Tickets sind bereits ab 69 Euro erhältlich und beinhalten den kostenlosen Transport von Gepäck und ein Getränkeservice an Board.

Martin Stulajter dazu: "Kroatien zählt sicherlich zu den beliebtesten und derzeit auch sichersten Urlaubsdestinationen in diesem Corona-Jahr. Wir haben uns deshalb dazu entschlossen, mit diesem Linienflug einen neuen Weg zu gehen. Wir würden uns über ein positives Feedback aller Kroatienurlauber aus der Slowakei, Tschechien und Österreich freuen."

Flugplan: jeweils Mittwoch & Sonntag:

Abflug: BTS: 15:05 Uhr (ED 3830)

Abflug: SPU: 17:35 Uhr (ED 3831)

Flugtickets sind ab sofort auf der Webseite (www.airexplore.sk) der Fluglinie buchbar.

Text: Martin Dichler / CvD AW