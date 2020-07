Indonesien will österreichische Eurofighter

Verteidigungsminister Prabowo Subianto schrieb einen Brief an seine österreichische Amtskollegin Klauda Tanner.

Um seine Luftstreitkräfte zu modernisieren, möchte Indonesien offenbar die 15. österreichischen Eurofighter der Tranche 1 kaufen. Diese Absicht jedenfalls teilte Verteidigungsminister Prabowo Subianto in einem auf Englisch verfassten Brief seiner österreichischen Amtskollegin, der früheren Bauernbund-Funktionärin Klaudia Tanner mit.

"Bitte gestatten Sie mir, mich in einer höchst wichtigen Angelegenheit für die Republik Indonesien direkt an Sie zu wenden. Um die indonesischen Luftstreitkräfte zu modernisieren, möchte ich mit Ihnen in offizielle Verhandlungen eintreten, um alle 15 Eurofighter für die Republik Indonesien zu kaufen."

Die indonesischen Luftstreitkräfte betreiben derzeit allein 55 Abfangjäger der Typen Suchoi Su-27 und Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon.

Ungeachtet dessen, ob die österreichische Bundesregierung zu einem Verkauf der 15 Eurofighter nach Indonesien bereit wäre, müsste auch der Hersteller, EADS, einem solchen Deal zustimmen.

(red)