Die in Zeltweg stationierten österreichischen Eurofighter können derzeit nicht abheben. Die völlig veralteten Saab 105 in Linz Hörsching übernehmen die Luftraumüberwachung.

Weil in beiden Dienstgruppen der Flughafenfeuerwehr des Fliegerhorstes Hinterstoisser in Zeltweg Corona-Fälle aufgetreten sind, müssen die Eurofighter seit Freitag auf dem Boden bleiben. Denn ohne eine einsatzbereite Flughafenfeuerwehr ist der Flugbetrieb der Jets nicht möglich. Die in Linz stationierten Saab 105 mussten daher die Luftraumsicherung übernehmen.

Saab 105 beim Start in Linz Hörsching; mit Jahresende werden die "Oldtimer" ausgemustert, Ersatz hat die Regierung bis dato nicht beschafft - Foto: Huber / Austrian Wings Media Crew

Ab morgen, Montag, sollen die Eurofighter in Zeltweg wieder einsatzbereit sein.

(red)