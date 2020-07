Linz: Segelflieger stürzt in Donau

Kurz nach dem Start stürzte heute Nachmittag in Linz im Bereich des Sportboothafens ein Segelflugzeug aus vorerst unbekannter Ursache in die Donau. Wie Augenzeugen berichteten, sei die Maschine aus einer Höhe von 80 bis 100 Metern in steilem Winkel mit der Nase voran abgestürzt.

Laut der Berufsfeuerwehr Linz wurde der Luftfahrzeugführer von engagierten Ersthelfern aus dem Wrack gerettet. Der Mann musste wiederbelebt werden, ehe er in ein Krankenhaus eingeliefert werden konnte.

Eine Flugunfalluntersuchungskommission hat ihre Tätigkeit aufgenommen.

Fotos und Videos vom Unglücksort.

(red)