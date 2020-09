Qatar Airways nimmt drei wöchentliche Flüge nach Mogadischu wieder auf

Qatar Airways freut sich, die Wiederaufnahme von drei wöchentlichen Flügen nach Mogadischu (Somalia) ab dem 06. September 2020 bekannt zu geben: Die Hauptstadt Somalias wird mit einem Airbus A320 mit 12 Business Class-Sitzen und 120 Economy Class-Sitzen angeflogen.



Die Airline schließt diese Destination an ihre im vergangenen Monat wiederaufgenommene Verbindung nach Dschibuti an. Mit diesen drei wöchentlichen Flügen erweitert sich das Netzwerk von Qatar Airways in Afrika auf neun Ziele. Damit bietet die Airline auf dem afrikanischen Kontinent 40 wöchentliche Flüge an – darunter Addis Abeba, Daressalam, Dschibuti, Kigali, Kilimandscharo, Nairobi, Tunis und Sansibar.



Flugplan für Mogadischu*: Dienstag, Donnerstag & Sonntag



QR1459

Doha (DOH) nach Mogadischu (MGQ) über Dschibuti (JIB)

Abflug: 03:40 Uhr

Ankunft: 12:00 Uhr



QR1460

Mogadischu (MGQ) nach Doha (DOH) über Dschibuti (JIB)

Abflug: 13:30 Uhr

Ankunft 22:10 Uhr



Qatar Airways Group Chief Executive Akbar Al Baker sagte: „Wir freuen uns, die Hauptstadt Somalias wieder anzusteuern. Mogadischu gilt als bevölkerungsreichste Stadt des Landes, und mit unseren Flügen greifen Passagiere über unseren Heimatflughafen, den Hamad International Airport, der kürzlich zum besten Flughafen im Nahen Osten gewählt wurde, auf das breite Streckennetz von Qatar Airways zu. Unsere Fluggäste profitieren von einem ausgedehnten internationalen Netzwerk in Asien, Australien, Europa und den USA. Qatar Airways spielt bei der Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen Afrika und der übrigen Welt weiterhin eine führende Rolle und ist bestrebt, durch die Einführung neuer Destinationen und die rasche Wiederaufnahme der wegen der Pandemie ausgesetzten Flüge, globale Verbindungen zu Märkten in ganz Afrika anzubieten. Wir freuen uns darauf, wieder Passagiere an Bord willkommen heißen zu dürfen, die unser wachsendes Netzwerk in Afrika erkunden möchten."



Seit Beginn der Pandemie hat das Streckennetz von Qatar Airways niemals 30 Destinationen unterschritten, mit kontinuierlichen Flügen auf fünf Kontinenten, so dass die Airline bei der sicheren und zuverlässigen Passagierbeförderung konkurrenzlose Erfahrungen sammeln konnte. Die nationale Fluggesellschaft des Staates Qatar hat bei der Wiederherstellung des internationalen Luftverkehrs eine Vorreiterrolle gespielt, indem sie ihr Netzwerk auf mehr als 550 wöchentliche Flüge zu über 85 Zielen auf sechs Kontinenten ausgebaut hat.



Zu den Sicherheitsmaßnahmen an Bord gehören die Bereitstellung einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) für das Kabinenpersonal sowie ein kostenloses Hygiene-Kit und Einweg-Gesichtsschutz für die Passagiere. Business Class-Passagiere in Flugzeugen, die mit der Qsuite ausgestattet sind, können die verbesserte Privatsphäre genießen, die dieser preisgekrönte Business-Sitz bietet, einschließlich verschiebbarer Sichtschutzwände und der Möglichkeit, einen 'Do Not Disturb (DND)'-Indikator zu verwenden. Die Qsuite ist auf Flügen zu mehr als 30 Zielen verfügbar, darunter London, Paris und Frankfurt. Ausführliche Informationen zu allen Maßnahmen, die an Bord und am Hamad International Airport (HIA) in Doha umgesetzt wurden, finden Interessierte unter qatarairways.com/safety.

(red / QR)