Mehr als 20 Tote bei Absturz von AN-26

Maschine der ukrainischen Luftwaffe stürzte nahe der Luftwaffenbasis Chuhuiv in der Region Kharkov ab und ging in Flammen auf.

Das Unglück ereignete sich offenbar während der Landung auf der Luftwaffenbasis Chuhuiv. Aus vorerst ungeklärter Ursache stürzte die zweimotorige AN-26 der ukrainischen Streitkräfte auf eine Straße in der Nähe der Landebahn und fing sofort Feuer. Von den laut lokalen Quellen 28 Menschen an Bord kamen 22 ums Leben. Einige Quellen sprechen von 23 Todesopfern. Zwei weitere Insassen sollen in kritischem Zustand überlebt haben, drei bis vier Insassen werden aktuell noch vermisst.

Bei den Insassen soll es sich um Kadetten der Ivan Kozhedub National Air Force University gehandelt haben.

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyi drückte den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und kündigte an, die Unglücksstelle heute zu besuchen.

(red)