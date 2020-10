Probebetrieb erfolgreich Abgeschlossen – EasyJet ist startklar am BER

EasyJet hat den Probebetrieb am neuen Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt" (BER) erfolgreich im Zeitplan abgeschlossen. Nach 47 Probetagen und zirka 400 abgefertigten Testflügen an 60 Gates ist die Fluggesellschaft umfassend auf den Start vom neuen Flughafen vorbereitet. Seit der Probebetrieb im April gestartet ist, konnte EasyJet mit ihren Partnern und der Flughafengesellschaft Verfahren und Prozesse minutiös aufeinander abstimmen. Dazu wurden für jeden Probebetriebstag unterschiedliche Szenarien simuliert, die Hälfte der Tage fand mit Komparsen statt. Geprobt wurden u. a. die Passagier- und Gepäckabfertigung vom Check-In bis zum Boarding sowie die Prozesse zur Betankung, Enteisung und Flugzeugpositionierung. Mit dem Start des kommerziellen Flugbetriebs ab dem 1. November werden außerdem Experten aus dem EasyJet Netzwerk zwei Wochen lang zusätzlich vor Ort unterstützen, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen.



Bis zum Start des Flugbetriebs am 1. November müssen noch alle Flugzeuge, die in Tegel und Schönefeld stationiert sind, zum Flughafen Berlin Brandenburg „Willy Brandt" umgezogen werden. Zur offiziellen Eröffnung des Hauptstadtflughafens am 31. Oktober ist um 14 Uhr eine gemeinsame Landung von EasyJet und Lufthansa am BER vorgesehen. Alle weiteren Flugzeuge aus Tegel und Schönefeld werden im Rahmen ihres Flugplans gleichfalls am 31. Oktober mit ihrem letzten abendlichen Heimflug nach Berlin-Brandenburg das Terminal 1 (T1) des Hauptstadtflughafens ansteuern. Damit sind dann alle Flugzeuge an ihrem zukünftigen Heimatstandort angekommen. Am folgenden Tag macht EasyJet von allen Airlines den Auftakt und startet den kommerziellen Flugverkehr vom neuen Flughafen. Am 1. November um 6:45 Uhr geht es auf direktem Weg vom BER nach London Gatwick. Der kommerzielle Erstflug nach London markiert den Abschluss des Umzugs von EasyJet sowie den Start am BER.

(red / EY)