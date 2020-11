Emirates bietet erweiterten Multi-Risiko-Reiseversicherungsschutz an

Kunden von Emirates können ihre Reisen und Flüge nun mit noch größerer Sicherheit und Gelassenheit planen: Mit der jüngsten Initiative der Fluggesellschaft bietet Emirates zusätzlich zu der aktuellen COVID-19-Deckung einen erweiterten Multi-Risiko-Reiseschutz.



Der von Emirates ohne zusätzliche Kosten angebotene Versicherungsschutz ist der erste seiner Art in der Airline- und Reiseversicherungsbranche. Er wurde entwickelt, um allen Passagieren von Emirates ein wirklich einzigartiges Angebot für stressfreies und problemloses Reisen zu bieten.



Die neue Multi-Risiko- und COVID-19-Reiseversicherung gilt automatisch für alle Emirates-Tickets, die ab dem 1. Dezember gekauft werden, und ist auch für Emirates-Codeshare-Flüge, die von Partnerfluggesellschaften durchgeführt werden, gültig, sofern die Ticketnummer mit 176 beginnt.



„Wir beobachten weltweit eine steigende Lust auf Reisen, insbesondere in den Winterferien, wenn die Menschen wärmeres Klima und attraktive Familienziele, wie Dubai, suchen. Mit der Einführung dieser neuen Multi-Risiko-Reiseversicherung und des COVID-19-Schutzes wollen wir unseren Kunden noch mehr Sicherheit in Bezug auf die Reiseplanung für diesen Winter und den Beginn des Jahres 2021 geben“, so Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum weiter.

Der Versicherungsschutz gilt unabhängig von Zielort und Reiseklasse. Das Leistungspaket der Versicherung umfasst zahlreiche Vorteile:

Medizinische Notfallausgaben und Evakuierung außerhalb des Landes bis zu 500.000 US-Dollar, gültig für COVID-19 (während der Reise festgestellt) und andere medizinische Notfälle auf Reisen im Ausland.

Reisestornierung bis zu 7.500 US-Dollar für nicht erstattungsfähige Kosten, wenn der Reisende oder ein Angehöriger (wie in der Richtlinie definiert) nicht reisen kann, weil er vor dem geplanten Abreisedatum der Reise mit COVID-19 diagnostiziert wird oder aus anderen genannten Gründen – ähnlich wie bei anderen umfassenden Reiseschutzprodukten.

Reisekürzung bis zu 7.500 US-Dollar für nicht erstattungsfähige Reisekosten und zusätzliche Kosten für die Rückkehr in das Wohnsitzland, wenn der Reisende oder ein Angehöriger (wie in der Richtlinie definiert) während einer Auslandsreise schwer, z.B. an COVID-19 erkrankt.

Deckung der Reisekosten bis zu 7.500 US-Dollar, wenn der Reisende einen COVID-19-Test oder eine medizinische Untersuchung am Flughafen nicht besteht und die Reise deshalb nicht antreten darf.

150 US-Dollar pro Tag und Person für bis zu 14 aufeinanderfolgende Tage, wenn der Reisende außerhalb seines Wohnsitzlandes positiv auf COVID-19 getestet wird und wenn er außerhalb seines Wohnsitzlandes unerwartet von einer Regierungsbehörde unter eine obligatorische Quarantäne gestellt wird.

Ähnlich wie andere Multi-Risiko-Reiseversicherungsprodukte bietet der großzügige Schutz von Emirates auch Bestimmungen für Unfälle während der Reise, eine Wintersportversicherung, den Verlust persönlicher Gegenstände und Reiseunterbrechungen aufgrund unerwarteter Luftraumsperrung oder Reiseempfehlungen.



Kunden müssen sich vor der Reise nicht registrieren oder Formulare ausfüllen und sind nicht verpflichtet, diesen von Emirates angebotenen Versicherungsschutz in Anspruch zu nehmen. Weitere Informationen dazu unter: www.emirates.com/multi-risk-travel-insurance.



Flexibilität und Planungssicherheit: Die Buchungsrichtlinien von Emirates bieten Kunden Flexibilität und Sicherheit bei der Planung ihrer Reise. Kunden, die ein Emirates-Ticket für eine Reise am oder vor dem 31. März 2021 kaufen, kommen in den Genuss großzügiger Umbuchungsbedingungen und -optionen, falls sie ihre Reisepläne ändern müssen. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Reisedaten zu ändern oder die Gültigkeit ihres Tickets um zwei Jahre zu verlängern. Nähere Informationen dazu unter: www.emirates.com/at/german/help/covid-19/ticket-options/.



Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Maßnahmenpaket für jede Etappe der Kundenreise eingeführt, um die Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter am Boden und in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehört die Verteilung kostenloser Hygienesets mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern an alle Kunden. Weitere Informationen über diese Maßnahmen und die bei jedem Flug verfügbaren Dienstleistungen können hier nachgelesen werden.



Dubai ist offen für internationale Besucher: Von traumhaften Stränden und Aktivitäten im Rahmen des Kulturerbes bis hin zu Gastfreundschaft und Freizeiteinrichtungen von Weltklasse – Dubai bietet Besuchern eine Vielzahl von Weltklasse-Erlebnissen. Im Jahr 2019 begrüßte die Stadt 16,7 Millionen Besucher und war Schauplatz von Hunderten von Ausstellungen sowie von Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen. Dubai war eine der ersten Städte der Welt, die vom World Travel and Tourism Council (WTTC) den Stempel "Safe Travels" (Sicheres Reisen) erhalten hat – ein Gütesiegel, das Dubais umfassende und wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Gäste unterstützt.

Umfassende Informationen zu den Einreisebestimmungen nach Dubai für internationale Besucher finden Sie hier.

(red / EK)