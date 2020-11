Emirates nutzt A380 als Frachter

Emirates SkyCargo hat als Reaktion auf den sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Luftfrachtkapazität für den dringenden Transport kritischer Güter, einschließlich medizinischer Hilfsgüter zur Bekämpfung von COVID-19 in Regionen, die von einer zweiten Pandemiewelle betroffen sind, spezielle Frachtoperationen mit dem Airbus A380 eingeführt.



In Zusammenarbeit mit den Technik- und Flugbetriebsteams von Emirates hat die Frachtdivision der Airline die Frachtkapazitäten des Airbus A380 so optimiert, dass pro Flug rund 50 Tonnen Fracht sicher im Bauchraum des Flugzeugs transportiert werden können, wobei auch durch die Beladung der Sitze mit Fracht weitere Kapazität geschaffen werden soll. Zudem sind im November zusätzliche Frachtflüge geplant.



Emirates SkyCargo ist ein führender Akteur in der globalen Luftfrachtindustrie mit einem über sechs Kontinente umspannenden Streckennetz. Seit Beginn der COVID-19-Pandemie hat Emirates SkyCargo kontinuierlich innovative Frachtlösungen eingeführt, die den sich rasch entwickelnden Marktbedingungen entsprechen.



Die Frachtdivision von Emirates bietet eine Vielzahl von Optionen für Frachtkapazität und Konnektivität, um den Anforderungen seiner Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Emirates SkyCargo führt spezielle Frachtflüge mit seinen Flugzeugen vom Typ Boeing 777-F und Boeing 777-300ER durch, darunter 14 modifizierte Boeing 777-300ER-Passagierflugzeuge, bei denen zur Schaffung von zusätzlichem Frachtvolumen Sitze aus der Economy Class entfernt wurden.

Dank seiner Reaktionsschnelligkeit und Agilität konnte die Luftfrachtgesellschaft während der Pandemie den Fluss lebenswichtiger Güter und den Handel über die internationalen Märkte gewährleisten.

Emirates SkyCargo wird - nach eigenen Angaben - eine führende Rolle in der Lieferkette für die weltweite Verteilung eines COVID-19-Impfstoffs übernehmen. Wie kürzlich bekanntgegeben wurde, wird dazu in Dubai das weltweit größte EU-GDP-konforme Luftfahrtdrehkreuz für den COVID-19-Impfstoff einrichtet. Neben einer erstklassigen, zweckmäßigen Infrastruktur für die Lagerung des Impfstoffs ist die Einrichtung auch in der Lage, Mehrwertdienste wie Re-Icing und die Neuverpackung von Impfstoffen anzubieten. Zudem wurde ein Schnellreaktionsteam eingerichtet, das die Anfragen für die Verteilung des Impfstoffs koordiniert.

Emirates SkyCargo bietet derzeit Frachtkapazität auf Linienflügen zu 135 Destinationen in der ganzen Welt an.

(red / EK)