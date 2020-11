Neues Angebot für Corona-Tests am Flughafen Stuttgart

Ab sofort gibt es am Flughafen Stuttgart wieder die Möglichkeit, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Im Terminal 1 / West führt das Airport Medical Center des Landesflughafens die Testungen durch. Das Angebot richtet sich ausschließlich an Einreisende aus dem Ausland, die derzeit generell in Quarantäne müssen, und alle Selbstzahler.