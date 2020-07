Flughafen Wien erweitert Öffnungszeiten seines PCR-Testangebots

„Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit. Der Flughafen Wien wird alles Notwendige dazu beitragen, dass Passagiere bereits am Airport rasch und unkompliziert einen PCR-Test machen können und erweitert dafür die Öffnungszeiten seines Testangebots. Um die notwendige Quarantäne so kurz wie möglich zu halten, wird das Testergebnis im Durchschnitt schon nach drei bis sechs Stunden vorliegen und elektronisch an die Betroffenen übermittelt werden. Mit den neuen Regelungen sind auch die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Landeverbote definiert.“, stellt Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu fest.

Kritik an "Apothekerpreisen"

Kritik gibt es allerdings an den unverhältnismäßig hohen Preisen für die PCR-Tests am Flughafen Wien. Während entsprechende Tests am Flughafen Frankfurt zwischen 59 Euro (bis zu sechs Stunden Wartezeit auf das Ergebnis) und 139 Euro (maximal zwei Stunden Wartezeit auf das Ergebnis kosten), werden vom verantwortlichen Anbieter am Flughafen Wien 190 Euro verlangt - womit der Test in Wien mehr als dreimal so teuer ist wie in Frankfurt.

PCR-Tests täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr am Flughafen Wien möglich

Damit ankommende Reisende rasch einen PCR-Test machen können, erweitert der Flughafen Wien die Öffnungszeiten für sein Testangebot: Ab 1. August 2020 können täglich von 7.00 Uhr bis 20.00 Uhr PCR-Tests direkt im Health Center Vienna Airport im Office Park 3 gemacht werden, bei Bedarf auch darüber hinaus. Das Ergebnis wird nach drei bis sechs Stunden vorliegen und via E-Mail an die getestete Person übermittelt.

Alle Informationen sind auf der Homepage des Flughafen Wien unter www.viennaairport.com/coronatest zu finden.

(red / VIE)