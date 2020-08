Flughafen Wien senkt Preis für COVID-19 PCR-Tests

Tests kosten künftig statt 190 nur noch 120 Euro - allerdings immer noch doppelt so teuer wie am Flughafen Frankfurt.

Die Preise für die COVID-19 Testungen (PCR-Tests) am Flughafen Wien werden ab Samstag, 08. August 2020 im Interesse der Flugreisenden auf € 120.- (bisher € 190.-) um mehr als ein Drittel reduziert. Dieser deutlich günstigere Preis ist aufgrund von Effizienzsteigerungen sowie Kapazitätsausweitungen möglich und soll damit der steigenden Nachfrage infolge des neuen Einreiseregimes Rechnung tragen, welches vermehrte Testpflichten vorsieht und die Möglichkeit bietet, durch einen PCR-Test die Quarantänepflicht abzukürzen. Mit € 120.- liegt der Preis unter den günstigsten Angeboten für PCR-Tests in Österreich (u.a. unter derzeit angebotenen Varianten zur Selbsttestung), obwohl der Rachenabstrich von medizinisch ausgebildetem Personal erfolgt und das Ergebnis werktags bereits innerhalb von 3-6 Stunden per E-Mail übermittelt wird (an Wochenenden/Feiertagen am Folgetag).

„Mit diesem in Österreich in Bezug auf Qualität, Schnelligkeit und Preis einmaligen Testungsangebot will der Flughafen Wien einen weiteren Schritt setzen, um Reisen sicherer zu machen und damit die Anstrengungen der Behörden zur Eindämmung der Pandemie unterstützen“, stellt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, dazu fest.

Kritik an "Apothekerpreisen"

In der jüngeren Vergangenheit hatte es immer Kritik an den unverhältnismäßig hohen Preisen für die PCR-Tests am Flughafen Wien gegeben. Während entsprechende Tests am Flughafen Frankfurt zwischen 59 Euro (bis zu sechs Stunden Wartezeit auf das Ergebnis) und 139 Euro (maximal zwei Stunden Wartezeit auf das Ergebnis kosten), wurden vom verantwortlichen Anbieter am Flughafen Wien 190 Euro verlangt - womit der Test in Wien mehr als dreimal so teuer war wie in Frankfurt.

Mit der nunmehr erfolgten Preissenkung ist der PCR-Test am Flughafen Wien zwar deutlich günstiger als bisher aber immer noch doppelt so teuer wie am Flughafen Frankfurt. Auch wird von vielen Reisenden kritisiert, dass die Preissenkung erst in einer Woche anstatt sofort in Kraft treten soll.

COVID-19 PCR-Testungen täglich von 07.00 bis 20.00 Uhr möglich

Für Flugreisende ist es am bequemsten, den Test gleich am Flughafen erledigen zu können. Daher wurden die Öffnungszeiten im Vienna Airport Health Center ab Anfang August deutlich ausgeweitet, wodurch es möglich ist einen PCR-Test am Flughafen Wien sieben Tage die Woche (also auch an Wochenenden und Feiertagen) von 07.00 bis 20.00 Uhr zu machen. Eine gesonderte Voranmeldung ist nicht notwendig, das Testresultat wird via E-Mail zugesendet.

(red / VIE)