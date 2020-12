British Airways Flugbegleiterin warb mit schlüpfrigen "Premium-Angeboten"

Nicht nur für die Sicherheit, sondern auch für ein ganz besonders "Wohlbefinden" an Bord engagierte sich offensichtlich eine British Airways Flugbegleiterin - sie bot explizite Serviceleistungen für Fluggäste an.

Als "Airhostess71" warb die bis dato nicht identifizierte Frau über soziale Netzwerke und bot dort offensiv sexuelle Dienstleistungen gegen Bezahlung an. Ihr "Repertoire" umfasse entsprechende Handlungen sowohl an Bord des Flugzeuges, etwa auf dem Bord-WC, als auch am Boden im Hotelzimmer. Mit aufreizenden Fotos, die sie in expliziten Posen an Bord von Flugzeugen zeigen, warb die Angestellte um Kundschaft.

Der "nicht verhandelbare" Preis soll aus eine Anzahlung von zumindest 50 Britischen Pfund sowie einer wohl leistungsabhängigen weiteren Summe bestanden haben.

Die Frau dürfte zu einer in London Heathrow stationierten Crew gehören. British Airways versucht, ausfindig zu machen, welche Person hinter den Aufnahmen steckt. Die ursprünglichen Social Media Accounts der betreffenden Dame wurden zwischenzeitlich inaktiviert.

Es ist nicht der erste Fall dieser Art - bereits vor einiger Zeit waren die entsprechenden Handlungen einer Flugbegleiterin einer Airline aus dem Mittleren Osten publik geworden.

(red Aig)