Boeing 737 in Indonesien abgestürzt - keine Hoffnung auf Überlebende

Die Boeing 737-500 mit der Kennung PK-CLC der Sriwijaya Air sollte als Flug SJ182 von Pontianak fliegen. Rund vier Minuten nach dem Start habe die Maschine innerhalb kürzester Zeit an Höhe verloren und sei schließlich von den Radarschirmen verschwunden. Laut Flightradar24 lag die Sinkrate im Sturzflug bei teils rund 30.000 Fuß pro Minute. Mittlerweile steht fest: Der Zweistrahler ist in die Java See gestürzt.

Fischer fanden in der Zwischenzeit Trümmer- und Leichenteile, es gibt keine Hoffnung auf Überlebende. An Bord befanden sich rund 60 Menschen.

Sriwijaya Air wurde im Jahr 2003 gegründet und 2018 vom Garuda Indonesia Konzern übernommen. Die Flotte besteht aus Boeing 737-500, Boeing 737-800 sowie Boeing 737-900ER.

Das abgestürzte Flugzeug wurde im Jahr 1994 an Continental Airlines ausgeliefert und 2012 von Sriwijaya Air übernommen.

Die Unglücksursache ist noch unklar, allerdings ist die Flugsicherheitsbilanz von Indonesien seit Jahren katastrophal. Von 2007 bis 2018 standen die Fluglinien des Landes deshalb sogar auf der Schwarzen Liste der EU.

