Fotostrecke: German Airways mit Embraer in Wien

Am Abend des 17. November setzte der Embraer mit der Kennung D-AZFA auf dem Flughafen Wien Schwechat auf und rollte zu seiner Abstellposition am Bravo-Block. An Bord befand sich die norwegische Fußball-Nationalmannschaft, die aus Oslo eingeflogen wurde. Gestern Mittag hob der Zweistrahler dann wieder mit Ziel Oslo ab.

Die D-AZFA wurde 2007 gebaut und flog zunächst bei verschiedenen Betreibern in Kolumbien sowie den USA, ehe sie im Jänner 2020 von WDL übernommen wurde. Im Oktober 2019 fusionierte der Eigentümer beider Airlines, die Zeitfracht Gruppe, die Unternehmen WDL und Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW) zur German Airways - wir berichteten.

WDL hatte sich als BAe 146-Betreiber einen Namen gemacht und den letzten Vierstrahler erst vor wenigen Wochen ausgeflottet. Aktuell besteht die Flotte von WDL, die nach außen hin als German Airways auftritt, aus fünf Embraer E190.

Die Luftfahrtgesellschaft Walter betrieb ursprünglich eine Q400-Flotte im Auftrag von Eurowings. Aufgrund der Covid-19-Pandemie liquidierte Eigentümer Zeitfracht im heurigen Sommer die LGW - wir berichteten.

Fotoimpressionen:

(red)