Fume Event auf Lufthansa A350

Am 6. Februar 2021 startete der Lufthansa Airbus A350, D-AIXJ, mit 41 Passagieren und 9 Besatzungsmitgliedern an Bord als Flug LH 413 in Newark. Das Ziel der Maschine war München. Laut einem Bericht des "Aviation Herald" meldete die Crew der Flugsicherung über Funk dass in der Kabine ein abnormaler Geruch aufgetreten sei. Da sich der Zweistrahler zu diesem Zeitpunkt erst rund 18 Kilometer südlich von Boston befand, entschieden sich die Piloten zur Rückkehr nach Newark.

Mehrere Insassen klagten nach der Landung über Übelkeit und Kopfschmerzen. Der Jet blieb drei Tage in Newark, ehe er zurück nach Deutschland geflogen werden konnte. Die Ursache des Fume Event wurde bisher von Lufthansa nicht öffentlich gemacht.

(red)