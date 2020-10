KLM fliegt nach Sansibar

Ab 10. Dezember 2020 startet KLM Royal Dutch Airlines zweimal pro Woche von Amsterdam-Schiphol nach Sansibar im Indischen Ozean. Von der tansanischen Insel aus geht es weiter nach Dar es Salaam in die Metropole des ostafrikanischen Landes und von dort nonstop zurück nach Amsterdam. Für Reisende aus Österreich bestehen beste Verbindungen ab Wien oder Graz via Amsterdam.

Mit den beiden Dreiecksflügen über Sansibar hat KLM insgesamt bis zu sechs wöchentliche Verbindungen nach Dar es Salaam im Flugplan. Vier davon führen über Kilimandscharo. Zum Einsatz kommen auf allen Tansania-Verbindungen Dreamliner von Boeing (B787-9 bzw. B787-10).

Die Flugzeiten auf einen Blick

KL515 startet um 09.40 Uhr in Amsterdam und landet um 20.25 Uhr in Sansibar. Von dort aus geht es um 21.40 Uhr weiter nach Dar es Salaam mit Ankunft um 22.35 Uhr. Um 23.40 Uhr hebt KL515 schließlich in Dar es Salaam ab und landet um 07.00 Uhr in Amsterdam am folgenden Morgen.

Über den Sansibar-Archipel

Die Haupt-Insel Unguja und das kleinere Pemba bilden mit zahlreichen Nebeninseln den Sansibar-Archipel im Indischen Ozean. Sansibar ist Teil der Republik Tansania, besitzt aber eine eigene Regierung und eine Teilautonomie. Feine Sandstrände, ein Weltkulturerbe der UNESCO („Stone Town“ – der historische Teil von Sansibar-Stadt) und Gewürzgärten, die auf geführten Touren besucht werden können, sind touristische Highlights des Archipels.

(red / KL)