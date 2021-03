Bundesheer übt mit Eurofightern in niedriger Höhe

Die Luftstreitkräfte des Bundesheeres führen im Rahmen der Ausbildung am Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 10:00-12:00 und 13:00-15:00 Uhr in Österreich Übungsflüge in niedrigen Höhen durch. In Ausnahmefällen kann dies bis zu 300 Meter über Grund geschehen, teilte das Heer mit.