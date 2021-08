Flugzeugbrandschutz: Bundesheer trainiert mit Bundeswehr

Soldaten der Luftfahrzeugrettungs- & ABC-Abwehrzüge des Österreichischen Bundesheeres trainierten Ende Juli mit der siebten Staffel des Objektschutzregimentes "Friesland" der Bundeswehr in Schortens in Norddeutschland. 20 "Firefighter" des Bundesheeres übten dabei mit den Brandschutzkräften der deutschen Luftwaffe.

Bei dieser Übung trainierten die Spezialisten direkt an Flugzeugmustern. Da reger Flugbetrieb auf allen Flugplätzen herrscht, ist ein Training in Österreich kaum möglich. Im nächsten Jahr kommen die deutschen Brandschützer nach Österreich, um am Truppenübungsplatz Allentsteig zu trainieren. Beide Nationen profitieren von den Erfahrungen der jeweils anderen.

Die Kooperation besteht seit 2016, Österreich und Deutschland wechseln sich als Gastgeber ab. Bei den Trainings steht neben der fachlichen Weiterbildung die internationale Kameradschaft im Vordergrund. Nach den Übungen gibt es eine abschließende Feedback-Runde für alle Teilnehmer. Dies sei wichtig, denn: "Wenn es wirklich brennt, merkst du erst, womit du es im Einsatz wirklich zu tun hast", so Oberwachtmeister Manuel Haunold.

Die Soldaten der Luftfahrzeugrettungs- und ABC-Abwehrzüge des Bundesheeres sind auf den Fliegerhorsten in Langenlebarn, Aigen im Ennstal, Hörsching und Zeltweg sowie am Flugplatz in Wr. Neustadt stationiert.

(red / BH)