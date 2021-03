Fotostrecke: Israelischer Präsident in Wien zu Besuch

Spotter hatten schon auf die "israelische Air Force One" gehofft, am Ende kam der Staatsgast allerdings doch nur mit einer "gewöhnlichen" Boeing 737-900ER der israelischen Fluggesellschaft EL AL. Unter der Flugnummer LY 363 kam die Maschine mit dem Kennzeichen 4X-EHE aus Berlin. Vor der Landung nahmen zwei Eurofighter des Bundesheeres den Jet in Empfang und eskortierten ihn bis zum Flughafen Wien. Die Ankunft der Maschine wurde zusätzlich von drei Helikoptern der Flugpolizei aus der Luft abgesichert, die den Konvoi mit dem Staatsgast auch in die Wiener Innenstadt eskortierten.

Einer der beiden Eurofighter, fotografiert von Präsident Reuven Rivlin

Nachdem Präsident Reuvin Rivlin die politischen Gespräche mit dem österreichischen Bundeskanzler beendet hatte, fuhr der Konvoi wieder zurück zum Flughafen - erneut kamen von der FEST Meidling aus drei Helikopter der Flugpolizei zum Einsatz, die auch das Areal rund um den Flughafen aus der Luft nach möglichen Bedrohungen absuchten.

Gegen 17:30 Uhr startete die Boeing 737-900ER schließlich auf der Piste 29 und nahm erneut Kurs auf Berlin.

Weitere Fotoimpressionen

Die FLIR-Maschine "Police Charlie"

Ein Helikopter eskortierte die Maschine bis zur Startbahn

(red)