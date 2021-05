Cleared for Take Off: Red Bull Flugtag auf der Donauinsel am 26. September

Neun Jahre mussten die Fans des legendären Red Bull Flugtages auf eine Wiederholung der Veranstaltung in Wien warten, doch im heurigen Spätsommer soll es - sofern die Corona-Pandemie es bis dahin zulässt - wieder soweit sein. Wie der Getränkekonzern Red Bull nun bekannt gab, soll am 26. September dieses Jahres in der Brigittenauer Bucht auf der Donauinsel wieder ein Red Bull Flugtag stattfinden. Sogar eine offizielle Hymne für das Event gibt es bereits - sie ist unter anderem auf YouTube zu sehen und zu hören. Laut dem Veranstalter werden sich rund 40 Teams der Competition der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen in der Brigittenauer Bucht stellen und ihre Team-Captains als Piloten den Wiener Flugraum im Tiefflug erkunden.

Bewerbungen möglich

Tollkühne Männer und Frauen, die sich in ihren fliegenden Kisten wagemutig in die Fluten der Neuen Donau stürzen wollen, können sich noch bis 4. Juli beim Veranstalter bewerben. Informationen dazu gibt es auf www.redbullflugtag.at.

Über das Event

Die Idee hinter dem Red Bull Flugtag ist einfach und begeistert seit 1992 Millionen von Menschen rund um den Globus: Die Flugcrew steckt ihre ganze Kreativität in die Entwicklung eines selbstgebauten Fluggerätes und setzt damit zum Abflug von einer sechs Meter hohen Rampe an. Und nach neun Jahren Abstinenz landet der Red Bull Flugtag jetzt wieder in der Brigittenauer Bucht in Wien. Dort, wo 1992 alles begann. Seit damals hat das berühmt-berüchtigte Event seinen weltweiten Siegeszug fortgesetzt.

