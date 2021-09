Vorbereitungen für den morgigen Red Bull Flugtag laufen auf vollen Touren

Die Red Bull Flugtag-Crew ist in Wien gelandet: Am morgigen Sonntag heben 40 kreative Teams beim legendären Red Bull Flugtag in der Brigittenauer in Wien ab. Die Expertenjury ist gespickt mit Stars wie Dominic Thiem, Anna Gasser, Valli Höll sowie Marcel Hirscher.

Es ist alles angerichtet für ein den Red Bull Flugtag Wien. Der Wetterbericht sagt Sonnenschein voraus, die Flugcrews aus ganz Österreich sind mit ihren Konstruktionen am Weg nach Wien. Die Vorbereitungen auf den Red Bull Flugtag in der Brigittenauer Bucht laufen auf vollen Touren. 40 Teams starten am 26. September 2021 ab 11.00 Uhr in den Wettbewerb der verrücktesten Ideen und abgefahrensten Team-Präsentationen in der Brigittenauer Bucht in Wien! Neben Weite und Kreativität entscheidet das Voting einer prominenten Jury darüber, wer zum König der Lüfte wird.

Neben der Flugweite bestimmt auch eine Jurywertung welches Team sich am Ende zum Helden der Lüfte küren lassen wird. Mit Marcel Hirscher und Felix Neureuther bewerten zwei ehemalige Wintersport-Stars die Flugkünste der Crews. Auch Tennis-Star Dominic Thiem, Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser, die frischgebackene MTB-Gesamtweltcup-Siegerin Valli Höll, die beiden Skisprung-Legenden Andi Goldberger und Thomas Morgenstern sowie die österreichischen Beach-Könige Clemens Doppler und Alex Horst und die österreichischen Chart-Stürmer Seiler & Speer werden den Teams ganz genau auf die Flügel schauen.

3G-Regel Pflicht

Die Eingänge zum Red Bull Flugtag-Eventgelände ist am Sonntag, den 26. September 2021 ab 10.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Für alle Besucherinnen und Besucher ist eine Registrierung und ein aktiver 3G-Nachweis verpflichtend. Alle Informationen zu den Zutrittsregeln sowie die Vorabregistrierung findet man hier: redbullflugtag.at/registrierung

(red / RB)