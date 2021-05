Neue Verbindungen am Flughafen Brünn

Eigentlich hätten die neuen Verbindungen schon früher starten sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie, die Tschechien besonders hart getroffen hat, wurde die Aufnahme mehrerer Strecken verschoben.

Doch nun soll am 17. Mai der erste Flug von Brünn/Brno nach Bergamo (Italien) abheben. Geflogen werden soll zweimal wöchentlich, jeweils am Montag und am Freitag. Von Brünn nach London geht es ab 21. Mai, die Flugtage hier sind Freitag und Sonntag. Mit 5. Juli soll London Stansted auch am Montag und Mittwoch angesteuert werden, wie tschechische Medien unter Berufung auf einen Sprecher des Brünner Flughafens berichten.

Ab 3. Juni seien auch zwei wöchentliche Verbindungen von Brünn nach Kiew geplant.

(red)