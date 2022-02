Flughafen Brünn setzt verstärkt auf das Nonaviation-Geschäft

Weil der Flugverkehr auf dem Flughafen der südmährischen Stadt Brünn schon seit geraumer Zeit "schwächelt", hat sich das Management auf den Ausbau des nonaviation-Geschäfts konzentriert und mit der Errichtung eines Logistikparks begonnen. Die Anrainer klagen seither über eine gestiegene Verkehrsbelastung.

Die Brünner Stadtpolitik scheint, so tschechische Medienberichte, den Flughafen bereits "aufgegeben" zu haben, denn man bemühe sich um die Etablierung einer Bahnverbindung von Brünn zum Flughafen Wien Schwechat. Die Jungfernfahrt in Form eines Sonderzuges fand kürzlich - wie von Austrian Wings berichtet - statt.

Doch diese mediale Kritik will sich die Stadtpolitik nicht gefallen lassen: "Wenn man um die Welt fliegen will, kann Brünn niemals mit Wien konkurrieren. Aber gerade für den touristischen Verkehr im Sommer bleibt der Flughafen Brünn ein wichtiger Faktor", so der Brünner Verkehrsstadtrat Petr Kratochvíl.

