Bahnverbindung zwischen Brünn und Flughafen Wien geplant

Brünn in Tschechien und Wien in Österreich - diese zwei Städte verbindet viel Historisches (so stammt etwa der Baumeister Anton Pilgram aus Brünn und auch der bekannte sudetendeutsche Forscher Gregor Mendel lebte und wirkte in der südmährischen Stadt, der Peter Alexander eine musikalische Liebeserklärung gewidmet hat und die unglücklicherweise auch durch den Brünner Todesmarsch traurige Berühmtheit erlangte), doch auch in der Gegenwart setzt man auf verstärkte Kooperation.

So sind vom Flughafen Wien aus viele Destinationen, auch Langstrecken, erreichbar, zu denen es vom Flughafen Brünn aus keine Direktflüge gibt. Viele Tschechen aus Südmähren nutzen daher schon jetzt die Möglichkeit einer Flugreise ab Wien. Doch die Anreise von Brünn (Tschechisch Brno) zum Flughafen Wien mit dem Auto dauert zwischen 1:45 und 2:00 Stunden, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sogar mehr als 3 Stunden. Das soll sich jetzt ändern.

Zugverbindung zum Flughafen Wien geplant

Der Brünner Stadtradt unter Oberbürgermeisterin Markéta Vaňková verabschiedete eine Erklärung, wonach eine direkte Bahnverbindung zwischen der Stadt Brünn und dem Flughafen eingerichtet werden soll. Auch der stellvertretende südmährische Landeshauptmann Jiří Nantl begrüßte das Projekt. Geplant ist, dass man künftig vom Bahnhof Brünn per Zug in rund eineinhalb Stunden direkt zum Flughafen Wien reisen kann - und umgekehrt. Die Züge sollen auch in den frühen Morgen- sowie den späten Abendstunden verkehren.

Der Brünner Verkehrsstadtrat Petr Kratochvíl zeigte sich zuversichtlich, dass mit der Umsetzung dieses Projekt schon heuer begonnen werden könne.

(red HP)