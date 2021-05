Wizz Air startet Comeback-Marathon

Den Comeback-Marathon startet Wizz Air mit zwei Städte-Destinationen: Ab 31.05. können Passagiere wieder von Wien nach Mailand und Athen reisen. Ab 14.06. wird die Mailand-Frequenz auf fünfmal wöchentlich erhöht und die Athen-Frequenz auf viermal wöchentlich. Auch Inselflüge nach Malta oder Kreta werden wieder aufgenommen. Die zahlreichen Reaktivierungen sind eine Reaktion auf die ab sofort gelockerten Reisebeschränkungen, wodurch für die Rückkehr nach Österreich von zum Beispiel Italien oder Griechenland nur noch der 3-G-Nachweis (getestet, genesen oder geimpft) notwendig ist.

Andras Rado, Senior Corporate Communications Manager bei Wizz Air, sagte: "Die Buchungen ziehen derzeit stark an und daher bin ich mir sicher: Der Sommer 2021 wird ein Reisesommer! Meine Kolleginnen, Kollegen und ich freuen uns, endlich wieder mehr und mehr Österreicherinnen und Österreicher an Board begrüßen zu dürfen. Mit unserer jungen Flotte mit einem Durchschnittsalter von nur 5,3 Jahren gelangen Sie sicher an Ihre Traumdestination, denn die Lüftungssysteme der WIZZ-Flugzeuge sorgen für einen vollständigen Austausch der Luft 20-mal in der Stunde."



Flexibilität ist eines der Top-Buchungskriterien

Im Sommer 2021 haben sich die Buchungskriterien stark verändert. Vor allem die Möglichkeit, spontan die Buchung anpassen zu können, gewann an Bedeutung. Wizz Air bietet dafür das Zusatzpaket „WIZZ Flex“ an. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet.

(red / W6)