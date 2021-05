Wizz Air führt den „Electronic flight bag“ und damit ein papierloses Flugdeck ein

Wizz Air kündigte die Einführung ihres neuen Electronic Flight Bag (EFB) an, eine technischen Lösung, die alle gedruckten Handbücher und Materialien an Bord durch iPads für die Piloten ersetzen wird. Das neue System bringt mehr Effizienz in alle Aspekte der Flugplanung, heißt es. Laut Airline würden dadurch auch Treibstoffverbrauch und Papierverbrauch deutlich reduziert.