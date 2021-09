Fotoreportage: Medizin trifft Luftfahrt – Ein Tag an der Kinder-Uni Steyr

Am Campus der FH Steyr können Kinder im Alter von 5 bis 15 Jahren jedes Jahr in den Ferien in die Rolle von Medizinern, Astronauten, Biologen, Piloten, Künstlern und anderen Experten schlüpfen. Das heurige Angebot in der Zeit vom 30. August bis 2. September umfasst 133 Programmpunkte für verschiedene Altersgruppen.

Eine dieser Veranstaltungen fand unter dem Titel „Medizin trifft Luftfahrt“ am Montag, 30.August, in Steyr statt. Das Ziel war, den Kindern am Vormittag die Grundlagen der Luftfahrt und im Speziellen des Hubschrauberfliegens näherzubringen. Mit der Überleitung über den Einsatz von Notarzthubschraubern ging es nach der Mittagspause dann im Klinikum Steyr mit dem Besuch des Helipads am Dach, der Notaufnahme, Gipszimmer, Schockraum usw. in den medizinischen Bereich.

Der Tag begann für die jungen Teilnehmer um 9 Uhr im Hörsaal mit einer kurzen Einführung durch den Referenten Dr. Gerhard Lindner, Oberarzt für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Notarzt am Klinikum Steyr. Zu Fuß marschierte die kleine Gruppe dann zum nahe gelegenen Sportplatz der Privatschule „St.Anna“, wo das Highlight des Vormittags bevorstand.

Pünktlich um 10 Uhr schwebte der rote H120 der Firma Air-Shuttle zur Landung ein. An Stick und Collective der zweite Referent dieses Tages, Geschäftsführer und Pilot Michael Schoder, begleitet von Julia Offenberger, Eventmanagerin des Betriebs.

In Gruppen aufgeteilt lauschten die jungen Teilnehmer und ihre Betreuer den interessanten Ausführungen des Piloten und konnten den Helikopter von innen und außen gründlich in Augenschein nehmen.

Anschließen ging es wieder zurück in den Hörsaal, wo noch einige theoretische Grundlagen aus der Fliegerei von den beiden Referenten überaus spannend und abwechslungsreich vorgetragen wurden.

Fotoimpressionen

Text & Fotos: Gerald Engertsberger