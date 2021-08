Tod einer Legende: Dale "Snort" Snodgrass verunglückt

Eine der erfahrensten F-14 Tomcat-Piloten der Welt kam am 24. Juli dieses Jahres beim Absturz einer SIAI-Marchetti SM.1019 ums Leben: Dale Snodgrass.

Wie kürzlich veröffentlichte Aufnahmen des Unglücks zeigen, beschleunigte Dale Snodgrass die SIAI-Marchetti SM.1019 mit dem Kennzeichen N28US auf der Piste des Lewiston-Nez Perce County Regional Airport zunächst völlig problemlos und hob ab. Auch der Funkverkehr war bis zu diesem Zeitpunkt ohne Auffälligkeiten. Doch unmittelbar nach dem Rotieren bäumte sich die Maschine steil auf und kippte wenige Sekunden später aus niedriger Höhe über die linke Tragfläche ab. Beim Aufprall am Boden sowie beim folgenden Aufschlagsbrand wurde die Maschine völlig zerstört, für Snodgrass kam jede Hilfe zu spät. Weitere Personen befanden sich nicht an Bord.

Ursachenforschung

Ermittler haben nun mit der Suche nach der Unfallursache begonnen. Für das steile Aufbäumen des Flugzeuges unmittelbar nach dem Abheben kommen laut Piloten möglicherweise ein Problem mit dem Höhenruder oder ein plötzlich nach hinten verrutschter Pilotensitz in Frage. Möglich wäre theoretisch auch eine unbemerkt falsch eingestellte ("nose up") Höhenrudertrimmung.

Dale Snodgrass

Der "echte Maverick"

Snodgrass galt in Fliegerkreisen als Legende, als "echter Maverick" (wer den Film Top Gun kennt, weiß was damit gemeint ist). Snodgrass wechselte nach einem Bericht des Air and Space Magazine im Jahr 1974 als erster Pilot direkt nach der Absolvierung des Grundlehrganges für angehende Kampfpiloten auf die F-14 Tomcat, auf der er im Laufe seiner militärischen Fliegerkarriere rund 5.000 Stunden - darunter auch im Kampfeinsatz - fliegen sollte, mehr als jeder andere Tomcat-Pilot der Welt.

Dazu kamen bis zu seiner Pensionierung noch rund 1.200 Trägerlandungen. 1978 absolvierte Snodgrass die Navy Fighter Weapons School, besser bekannt als Top Gun, wo er später auch Ausbilder wurde. 1985 wurde er als "Fighter Pilot of the Year" ausgezeichnet. Später war er offizieller Demo-Pilot der US-Streitkräfte. Weltbekannt wurde 1988 auch sein "ultra low pass" neben dem Flugzeugträger USS America, der auf Foto- und Videoaufnahmen festgehalten wurde.

Snodgrass' legendärer Low Pass im Jahr 1988 - Foto: US Navy

Zivile Karriere

Nacht fast 30 Jahren bei den US-Streitkräften setzte der als Captain (vergleichbar mit dem Rang eines Oberst bei den Landstreitkräften) aus der Navy ausgeschiedene Snodgrass seine Karriere im zivilen Bereich fort. Er flog unterschiedliche Propeller- und Jetmuster (von der Corsair über die Mustang bis hin zur MiG 17 und der F-86) auf Airshows und war darüber hinaus auch als Chefpilot für das Unternehmen Draken International tätig. Insgesamt absolvierte Snodgrass mehr als 12.000 Flugstunden auf mehreren Dutzend Flugzeugmustern.

