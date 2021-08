Tote bei Selbstmordanschlag am Flughafen Kabul

Ein Selbstmordattentäter habe sich in der wartenden Menge vor dem zivilen Zugang zum Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt. Es soll mindestens 13 Tote und zahlreiche, zum Teil schwerverletzte, Oper geben. Kurz danach habe sich vor einem Hotel in Kabul ein weiterer Selbstmordanschlag ereignet. In wenigen Tagen enden die internationalen Evakuierungsoperationen, viele Afghanen versuchen einen der begehrten Plätze auf einem Evakuierungsflug der USA oder Deutschlands zu ergattern.

Indes wurde bekannt, dass an den Evakuierungsoperationen auch das österreichische Jagdkommando beteiligt war. Laut einem Bericht des Magazins "Exxpress.at" retteten die österreichischen Elitesoldaten Afghanen, die wegen angeblicher Verfolgung nach Österreich geflohen, aber für Verwandtenbesuche - trotz aufrechter Reisewarnung der höchsten Stufe - nach Afghanistan zurückgekehrt waren. Die FPÖ forderte als Reaktion auf den Bericht einmal mehr ein Ende "dieses kranken Asylsystems".

(red)