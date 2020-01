In Afghanistan ist laut lokalen Quellen ein Flugzeug der staatlichen Ariana Afghan Airlines in der Region Ghazni abgestürzt, die von radikal-islamischen Taliban kontrolliert wird. Die Airline selbst dementierte via Facebook einen Absturz.

Wenig später stellte sich heraus, dass es sich bei der abgestürzten Maschine um einen US Air Force Global Express E-11A Business Jet der US-Armee handelt. Nähere Infos liegen nicht vor. Die Taliban reklamieren für sich, das Flugzeug abgeschossen zu haben.

(red)